«أبوظبي للصادرات» وغرفة الشارقة يساعدان الشركات على التصدير

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في الغرفة على توسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها «أبوظبي للصادرات».

وشهد عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، مراسم التوقيع على المذكرة التي وقّعها باسم الغرفة محمد العوضي، المدير العام لغرفة الشارقة، وسعيد الظاهري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، بحضور عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وأكد عبد الله العويس أن المذكرة تهدف إلى توحيد الجهود بين الجانبين لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توسيع نطاق تصدير السلع والخدمات للشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، وتمكينها من بناء شراكات تجارية مع المستوردين في الخارج، والاستفادة المشتركة من الخدمات المبتكرة التي يوفرها «أبوظبي للصادرات».

وقال محمد السويدي إن التعاون سيمكننا من توفير مزايا إضافية لدعم قطاع الأعمال والصناعة في الشارقة، كما أنه سيمكّن المستثمرين من توسيع أنشطتهم الاقتصادية ودخول منتجاتهم الوطنية لأسواق جديدة حول العالم بشكل آمن، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساعد بشكل مباشر أعضاء ومنتسبي الغرفة على تجاوز الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ونصت المذكرة على أن الطرفين سيعملان على تطوير آليات لتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تطوير السوق التصديرية، وتُمكّن الشركات التجارية العاملة في إمارة الشارقة من الوصول إلى الخدمات التمويلية للمكتب والاستفادة منها التي من المتوقع أن تسهم بشكل فعّال في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورشة لقادة طاع الأعمال والصناعة في الشارقة لتعريفهم بأهمية الخدمات التي يقدمها المكتب، وكيفية الاستفادة من المبلغ الذي خصصه أبوظبي للصادرات بقيمة 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية، للإسهام في تنمية صادراتهم.

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