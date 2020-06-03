دبي أرض الفرص رغم الجائحة العالمية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

شهدت دبي على مدار السنوات السابقة، صفقات استحواذ مليارية لبيع شركات من قائمة «اليونيكورن»، وهي القائمة التي تضم الشركات الخاصة التي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من مليار دولار (3.7 مليارات درهم).

وتجاوز مجموع قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج لهذه النوعية من الشركات التي تأسست في دبي، 21.5 مليار درهم، أحدثها دمج منصتي «بيوت»، و«دوبيزل»، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بصفقة قيمتها 3.6 مليارات درهم. سبقها استحواذ «أوبر» على «كريم» بـ11 مليار درهم، و«أمازون» على «سوق. كوم» بملياري درهم، وتحالف صيني على «ميديا. نت»، بـ 3.3 مليارات درهم. و«ياهو» على «مكتوب. كوم» بـ 314 مليون درهم، وغيرها.

وباندماج «دوبيزل» و«بيوت» تؤكد دبي موقعها كمدينة المستقبل والفرص، ووجهة رائدة على مستوى العالم للطاقات المبدعة والاستثمار القائم على الابتكار، ولكل من يسعى إلى الانطلاق بطموحاته ومشاريعه وأعماله إلى آفاق العالمية، حتى وفي أصعب الظروف التي تشهد خلالها اقتصادات العالم أجمع ضغوطات هائلة نتيجة لجائحة «كورونا» التي لم تثنِ دبي عن الاستمرار في فتح الفرص وتهيئة المجال للتميز أمام الساعين إلى الاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية الداعمة، وقبل كل ذلك المناخ الصحي الذي توفره لمؤسسات ورواد الأعمال.

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