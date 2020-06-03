«أديا» و«مبادلة» نحو حصة في «جيو»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

بلغت المحادثات بين 3 من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في الشرق الأوسط ومجموعة «ريلاينس أندستريز» الهندية مرحلة متقدمة بشأن إبرام صفقة يشتري بموجبها الصناديق حصصاً في «جيو بلافورمز ليمتد» التي تُعَد بمنزلة ذراع التقنية الرقمية في المجموعة.

وبحسب «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الصناديق الثلاثة هي جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأفادت بأن «مبادلة» تحديداً اقتربت من إبرام صفقة تستثمر بموجبها مليار دولار في «جيو بلافورمز ليمتد»، وأنه من الممكن الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال أيام. وكانت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية قد ذكرت في وقتٍ سابق أن «أديا» مهتم بالاستثمار في «جيو بلافورمز ليمتد»

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