شراكة لحلول دفع مرنة عند الاستلام

المصدر: (دبي - البيان)

تعاونت «دي إتش إل إكسبرس»، مع شركة «تابي»، موفر خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً» في الخليج، لتوفير حلول دفع مرنة لتمكين متعاملي «دي إتش إل» من مواجهة التحديات المترتبة على الدفع النقدي.

ووفقاً للشراكة الجديدة بات بإمكان متعاملي التجارة الإلكترونية لـ«دي إتش إل» من توفير بدائل مرنة وعملية لخدمة الدفع عند الاستلام عبر الإنترنت وإتاحتها أمام شريحة واسعة منهم في الإمارات، وسيتمكنوا من إتمام معاملة الشراء فوراً دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية أو توفر المبلغ النقدي عند اختيار خدمة الدفع عند الاستلام، كما يمكن للمتسوقين اختيار ميزة سداد المبلغ على أقساط.

وقال جيف والش، مدير «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات: «تعكس شراكتنا مع «تابي» التزامنا المتواصل بتوفير قيمة مميزة وحلول أمام متعاملينا في قطاع التجارة الإلكترونية، لاسيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه بيئة عمل والتغييرات المستمرة».

ووفقاً لدراسة أجرتها «غوغل» و«كومباني آند بين»، فإن معدلات استخدام البطاقات الائتمانية في الخليج تضاهي معدلات الاستخدام في الأسواق الناضجة، لكن المستهلكين يفضلون الدفع عند الاستلام على الخيارات الأخرى عند التسوّق عبر الإنترنت، ومع ذلك يمكن أن يكون الدفع عند الاستلام خيارًا مكلفًا لبائعي التجزئة وينطوي على مخاطر أعلى عند إعادة الطرود.

وتعتبر الشراكة الجديدة الحل المثالي لتلك المشكلة، فهي ستسهم حتماً في إدارة التسليم بشكل أفضل وزيادة مستوى رضا المتعاملين وعودتهم للتسوق مرة أخرى.

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