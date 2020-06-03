مهرجان «جيمز كون» رقمي في 2020

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن مهرجان جيمز كون الشرق الأوسط، أمس، أن الإصدار الرابع من مهرجان الألعاب السنوي سيكون حدثاً عبر الإنترنت بنسبة 100%، والذي سيسمح بالدخول المجاني لجميع المعجبين عند تسجيلهم.

وسيقوم مهرجان جيمز كون ديجيتال، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ببث حدثه المباشر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز المتصلة وغيرها من 29 إلى 31 أكتوبر. ولم يكشف المنظمون حتى الآن عن تفاصيل فعاليات المهرجان، لكن فينلي بار، مدير المهرجان، قال «يمكن للاعبين الاستعداد لتجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط. تركيزنا لهذا العام والجديد لعام 2020 هو أول بطولة رسمية في الشرق الأوسط للرياضات الإلكترونية وجوائز الألعاب. بالإضافة إلى هذه الأنشطة الجديدة والمثيرة لعام 2020، سنبث للمعجبين فعالياتهم المفضلة إلى منازلهم».

وقالت كيرا دوهرتي، مديرة مجموعة الثقافات الشعبية في إنفورما كونيكت: وسيكون الحضور مجاناً. وفي كل عام، نرحب باللاعبين من جميع الأعمار من جميع أنحاء المنطقة .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز