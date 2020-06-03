إطلاق برنامج للتوجيه المهني للنساء

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت مبادرة «كلوب مينا 30 %» برنامجها الأول للتوجيه المهني للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

والمبادرة هي حملة عالمية يديرها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيون وروّاد مجالات يعملون من أجل تحقيق تمثيل متوازن للمرأة في مجالس الإدارات والمناصب العليا. وصلت الحملة إلى هذه المنطقة حين تأسّس فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام2015 وهي مبادرة تطوعية محلية مؤلفة من روّاد في كل المجالات يعملون سوياً صوب تحقيق المعادلة بين الجنسين من خلال زيادة التمثيل النسائي في مجالس الإدارات ومناصب عليا أخرى.

والتزاماً بجهوده لتحقيق هذه الأهداف، قام فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتشكيل فريق من المهنيين في المناصب العليا تقوم رسمياً بتوجيه وإرشاد سيدات مهنيات في المنطقة يحققن تقدّمات كبيرة في مجالاتهن ويمثّلن مصدراً مستقبلياً كأعضاء مجالس إدارات. وكان هناك تعاون مع منظمة «ريتش» وشركاء آخرين لإطلاق هذه المجموعة الأولى. وتدعم عدة منظمات أخرى إطلاق هذا المشروع.

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