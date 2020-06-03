مادة إعلانية - تذكير إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) تذكير السادة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين والذي سيعقد اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو 2020 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي ، الساعة 4:30 عصراً، عن بعد/ إلكترونياً. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020 في نفس الزمان و المكان.



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