موانئ أبوظبي تطلق شركة "سفين فيدرز" لخدمات الشحن البحري

المصدر: أبوظبي، البيان :

في إطار حرصها على مواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية لدعم وتلبية المتطلبات المتنامية لحركة التجارة البحرية في منطقة الخليج العربي، أعلنت موانئ ابوظبي عن تأسيس شركة "سفين فيدرز" لخدمات إعادة الشحن البحري، بهدف تعزيز الخدمات البحرية في الإمارات والمنطقة.

سوف تعمل "سفين فيدرز" على دعم أعمال متعامليها من مشغلي خطوط الشحن العالمية الرئيسية، إلى جانب تمكين حركة التجارة في المنطقة من خلال زيادة ربط الموانئ وتوفير خدمات شحن أكثر كفاءة في المنطقة وخارجها. وتأتي هذه الخطوة الهامة في ضوء مؤشرات النمو طويلة المدى التي يشهدها القطاع الصناعي وحركة التجارة في المنطقة.

توفر الشركة الجديدة خدمات إعادة شحن تربط إمارة أبوظبي مع الموانئ التي تخدم الحركة التجارية في الإمارات العربية المتحدة والمناطق المجاورة في الخليج العربي وشبه القارة الهندية، وذلك عبر اتفاقية مشاركة السفن التجارية مع شركة "بينيجال تايجر لاين" (بي تي إل) إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات إعادة الشحن البحري.

وتتيح الخدمة الجديدة المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية تبادل حاويات الشحن بين سفن الحاويات الكبيرة وأسطول الشركة الذي يخدم تسعة موانئ إقليمية رئيسية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين بالإضافة إلى باكستان وغربي الهند.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي إلى الدور المحوري الذي ستلعبه "سفين فيدرز" في دعم جهود المنطقة لمواكبة الطلب العالمي واحتياجات السوق بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً يتمتع بموقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب.

وقال: "إن إضافة أعمال "سفين فيدرز" لمجموعة خدماتنا تتيح لمتعاملينا حلولا فعالة ومجدية لإعادة الشحن، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، واللذان يعدان عاملين رئيسيين لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها وضمان التدفق السلس للتجارة العالمية".

وأضاف: "إن توحيد جهودنا مع "بينيجال تايجر لاين" (بي تي إل) يوفر خدمات نوعية تعود بالمنفعة على جميع أصحاب العلاقة، ما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز بحري رائد على خارطة التجارة العالمية، ويزيد مساهمتنا في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي".

وقال بيل سمارت، الرئيس التنفيذي – شركة (بي تي إل): "تمكننا شراكتنا مع موانئ أبوظبي من توظيف خبراتنا في تشغيل سفن إعادة الشحن وشبكات الشحن الفرعية والاستفادة في الوقت نفسه من قدرات الشركة اللوجستية لتطوير حلول تخدم المنطقة وتوفر خدمات مميزة للمتعاملين. يسرنا التعاون مع موانئ أبوظبي في سعيها لدعم قطاع إعادة الشحن، ونتطلع إلى الترويج لخدمات "سفين فيدرز" كجزء من خدماتنا".ِ

ستعمل "سفين فيدرز" على تشغيل ثلاث سفن شحن، تتسع الواحدة منها لحوالي 2,700 حاوية نمطية، في دورات نقل متواصلة مدة كل منها 21 يوما، عبر خطوط شبكة الشحن التي تربط بين دولة الإمارات والخليج العربي وشبه القارة الهندية، وتعرف باسم "خدمة الربط الخليجي الأسيوي"، حيث تنطلق السفن من ميناء خليفة إلى ميناء جبل علي، وكراتشي، وكندالا، وماندرا، ونافا شيفا. ومن المتوقع أن تبحر أولى الشحنات من ميناء ماندرا يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020.

وتتوقع موانئ أبوظبي و"بي تي أل" توسعة نطاق الخدمة الجديدة لتشمل موانئ أخرى في منطقة الخليج العربي على المدى المتوسط، مع إمكانية استكشاف فرص التوسع على المدى الطويل لتشمل محطات الحاويات في منطقتي البحر الأحمر وشرق أفريقيا.

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