اقتصادية دبي: تنظيم سعة إشغال مواقف السيارات يعود لتقدير إدارات المنشآت

المصدر: دبي - بشار باغ

أصدرت اقتصادية دبي تحديثاً للبروتوكولات الاحترازية في ظل قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100% اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020.

ولفتت اقتصادية دبي إلى مواصلة العمل بجميع الإرشادات والبروتوكولات الاحترازية التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وأوضحت أنه واعتباراً من يوم الغد ستتم زيادة سقف إشغال مراكز التسوق بنسبة 100 % في المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير ورفع معدل سعة تشغيل الموظفين إلى 100%. وزيادة سقف الإشغال في المكاتب والمباني الإدارية ورفع معدل سعة تشغيل الموظفين إلى 100%.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه يعود لإدارة المراكز التجارية والمباني الإدارية تنظيم سعة إشغال مواقف السيارات حسب تقديرهم مع المحافظة على الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي.

ودعت إلى الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد والتعقيم المستمر وإدارة الحشود في الموقع. كما نصحت باستمرار العمل عن بعد للأفراد المعرضين للخطر كالذين لديهم أمراض تنفسية مزمنة ومن لديهم مناعة منخفضة إن أمكن.

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