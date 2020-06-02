فنادق دبي تبدأ مرحلة جديدة من النمو مع قرار فتح الأسواق

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

بدأت عجلة النشاط السياحي والفندقي في دبي بالدوران مع عودة الأنشطة الاقتصادية وفتح المراكز التجارية، الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع نسب الإشغال الفندقي، لا سيما من السوق المحلي في ظل سريان قرار توقف حركة السفر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر القطاع الفندقي في دبي قدرة كبيرة ومرونة عالية في التعامل مع الظرف الحالي من خلال تبني سياسات تقدم مصلحة العميل على مصالحها الاقتصادية، بالإضافة إلى تنسيقها مع القطاع الحكومي والتزامها بالإجراءات الاحترازية.

ومع بداية السماح ببعض الأنشطة الاقتصادية وفتح الشواطئ الفندقية بنسب تصل إلى 50% بدأ النشاط التدريجي يرجع إلى الفنادق، فيما يرى خبراء أن نسب الإشغال الفندقي ستشهد خلال الأيام المقبلة مزيداً من النمو مع فتح المراكز التجاري وعودة الحياة الاقتصادية، لا سيما مع عودة رحلات الطيران إلى وضعها السابق.

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