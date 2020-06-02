غرفة الشارقة و"أبوظبي للصادرات" يوحدان الجهود للنفاذ إلى أسواق جديدة

المصدر: وام

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية وذلك في إطار السعي المشترك لتأمين الدعم وزيادة صادرات دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات تمويل الصادرات للشركات المحلية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في الغرفة على توسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها "أبوظبي للصادرات".

شهد مراسم توقيع المذكرة كل من عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات والتي وقعها باسم الغرفة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة بحضور عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن المذكرة تسعى إلى توحيد الجهود بين الجانبين لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توسيع نطاق تصدير السلع والخدمات للشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة لها حول العالم وتمكينها من بناء شراكات تجارية مع المستوردين في الخارج إضافة إلى الاستفادة المشتركة من الخدمات المبتكرة التي يوفرها "أبوظبي للصادرات" كما تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تعنى بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من تطوير أعمالها ومساعدتها على تنويع أسواقها التصديرية.

وأشار إلى أن غرفة الشارقة تتبنى الإبداع والابتكار منهجية مؤسسية للخروج ببرامج ومبادرات تهدف من خلالها إلى خدمة القطاع الخاص المحلي بطرق أكثر شمولية خاصة في ظل الظروف الراهنة لتحقيق أفضل العائدات الإيجابية والوصول إلى نماذج عمل ابتكارية تحسن من إجراءاتها وخدماتها وأدائها بشكل مستمر ومتواصل بما يعود بالنفع على الأداء العام لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال الى جانب الترويج لفرص ومزايا الاستثمار التي تتمتع بها الإمارات بشكل عام وتزخر بها الشارقة بشكل خاص من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمة الغرفة من تسهيلات للمستثمرين بطرق مبتكرة.

من جانبه قال محمد سيف السويدي " تشكل هذه المذكرة خطوه هامة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مكتب أبوظبي للصادرات وغرفة الشارقة" لافتا الى أن التعاون المشترك سيمكن الجانبين من توفير مزايا إضافية لدعم قطاع الأعمال والصناعة في إمارة الشارقة كما سيمكن المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات من توسيع أنشطتهم الاقتصادية ودخول منتجاتهم الوطنية لأسواق جديدة حول العالم بشكل آمن.

وأكد السويدي أهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به "غرفة الشارقة" في تطوير وتنمية قطاعي الأعمال والصناعة في دولة الإمارات مما ساهم في دعم استراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية.

من جانبه اعتبر سعيد الظاهري أن الشراكة مع غرفة الشارقة تعد خطوة مهمة تعمل على تحقيق أهداف مكتب أبوظبي للصادرات في مساعدة الشركات الوطنية على توسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق عالمية جديدة مؤكدا أن هذا التعاون سيعزز العمل المشترك بين الجانبين بما يسهم في تطوير الأعمال والارتقاء بها نحو آفاق أرحب لتسير وفق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والرامية إلى تنويع مصادر الدخل والابتكار وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية لبناء اقتصاد قوي ومتين.

وأضاف " لعبت إمارة الشارقة دورا مهما كمركز اقتصادي استراتيجي في دولة الإمارات ومساهم رئيسي في اقتصاد التصدير الوطني ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة الشارقة يساهم مكتب أبوظبي للصادرات بشكل رئيسي في دعم قطاع الأعمال والصناعة.

ونصت المذكرة على أن يعمل الجانبين على تطوير آليات لتنفيذ مشاريع مشتركة تساهم في تطوير السوق التصديرية وتمكن الشركات التجارية العاملة في إمارة الشارقة من الوصول للخدمات التمويلية التي يقدمها "أدكس" والاستفادة منها والتي من المتوقع أن تساهم بشكل فعال في تعزيز القدرة التنافسية لصادرات تلك الشركات وتطويرها وصولا الى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة تصدير متميزة إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط.

وتتويجا لهذه الشراكة يتعاون الجانبان خلال الفترة القادمة في تنظيم ورشة تعريفية لقادة قطاع الأعمال والصناعة في إمارة الشارقة لتعريفهم بأهمية الخدمات التي يقدمها المكتب وكيفية الاستفادة من المبلغ الذي خصصه مكتب أبوظبي للصادرات بقيمة 550 مليون درهم "150 مليون دولار" لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية للمساهمة في تنمية صادراتهم.

ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات على توفير التمويل المباشر للمشترين الخارجيين من القطاعين العام والخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات من الشركات الإماراتية حيث يتم توفير التمويل على شكل قروض مباشرة للمشترين الخارجين من الشركات الإماراتية كما تشمل خدمات مكتب أبوظبي للصادرات توفير الضمانات من خلال ضمان السداد لمؤسسة مالية بهدف تقديم قرض إلى مستورد خارجي لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي وتشمل خدمات مكتب أبوظبي للصادرات جميع الشركات الإماراتية في جميع أنحاء الدولة بمختلف أحجامها وقطاعاتها ماعدا النفط الخام.

وستمكن خدمات مكتب أبوظبي للصادرات الشركات الوطنية من دخول أسواق دولية جديدة بكل ثقة وأمان حيث يلعب مكتب أبوظبي للصادرات في هذه المرحلة دورا رئيسيا في تمويل حركة البيع والشراء بين الشركات الإماراتية والمستوردين فبمجرد الموافقة على أهلية المشتري المالية وتأكيده على التسليم الناجح لجميع المنتجات والخدمات المتعاقد عليها يقوم "أدكس" بتسديد المستحقات المالية للمصدر الإماراتي مما يساهم في تفادي أي تأخير في عملية الدفع وعدم السداد.

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