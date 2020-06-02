المكاتب التجارية في دبي.. التزام تام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي – بشار باغ

رصدت "البيان" خلال جولة مع فرق مفتشي قطاع الرقابة التجارية في اقتصادية دبي التزاماً تاماً من قبل المكاتب التجارية في دبي بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، أن تطبيق التدابير الوقائية من قبل كافة الشركات يضمن استمرارية الأعمال وعودة الحركة لمجمل القطاعات مع ضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء.

ولفت في تصريحات لـ "البيان" إلى أن فرق تفتيش الدائرة تواصل جولاتها الميدانية على كافة المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال أظهرت مستويات وعي عالية من خلال الالتزام بالتدابير الاحترازية مما يعزز انتعاش الحركة الاقتصادية بالتوازي مع المساهمة في حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد التناك على أهمية إتباع جميع الإجراءات الاحترازية من قبل كافة شرائح المجتمع أفرداً ومؤسسات، لافتاً إلى أن الجولات التفتيشية التي تجريها اقتصادية دبي تهدف للتأكد من التطبيق الكامل للتدابير الوقائية بهدف تعزيز قدرة منشآت وقطاعات الأعمال على مزاولة أنشطتها واستعادة زخم الحركة التجارية والاستثمارية بشكل تدريجي في بيئة آمنة ومتكاملة.

ولفت المفتش محمد المر إلى أن الجولة التي تمت اليوم شملت مكاتب المؤسسات والشركات التجارية للتأكد من مدى التزامها بالتدابير الاحترازية بما يشمل ارتداء الكمامات والقفازات وفحص حرارة الموظفين بأجهزة الفحص الحراري بالإضافة إلى توفير المعقمات كما يتم التأكد من تطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وترك المسافة الآمنة والالتزام بنسبة التشغيل البالغة 50 % للمكاتب التجارية.

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