تغير سلوك المستهلكين في الإمارات في زمن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، عن أبرز المتغيرات في سلوك المستهلكين في دولة الإمارات خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وسلط التحليل الضوء على "الواقع الطبيعي الجديد" للمستهلكين، وذلك عبر تحليل بيانات مؤشرات "غوغل" لعدد من المصطلحات والموضوعات المتعلقة بسلوك البحث اليومي عبر الإنترنت، حيث احتلت مصطلحات البقالات الإلكترونية والتعلم عن البعد والعمل عن بعد والأثاث بالإضافة إلى قضاء العطلات داخل الدولة قائمة سلوكيات البحث الجديدة عبر الإنترنت.

وتمثل الأرقام في التحليل والرسوم البيانية أدناه اهتمامات عمليات البحث مقارنة بأعلى نقطة. وتمثل القيمة 100 ذروة شعبية المصطلح، بينما تشير القيمة 50 إلى أن مصطلح البحث يتمتع بنصف الشعبية.

وأظهر التحليل، أن التسوق الإلكتروني باستخدام موقع أو تطبيق إلكتروني أصبح هو القاعدة بشكل متزايد بالنسبة للعديد من المستهلكين في الدولة.

وعكست بيانات حديثة من "ماستركارد" لاحقاً هذا النمط، حيث أظهرت أن مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت للبقالة في الإمارات قد شهدت نمواً بنسبة 99% على أساس سنوي في فبراير، ونمواً سنوياً بنسبة 252% في مارس، ونمواً سنوياً بنسبة 316% في أبريل. وتشمل طلبات البحث الشائعة التي سجلت أعلى زيادة في وتيرة البحث "بقالة عبر الإنترنت" و "توصيل بقالة".

ولفت التحليل إلى أن الجلوس في المنزل خلال فترة الوباء دفع سكان الدولة إلى الرغبة بتحسين مهاراتهم ومعارفهم عبر الإنترنت.

وتشمل عمليات البحث الشائعة في مجال التعليم عن بعد والتي سجلت أعلى زيادة في وتيرة البحث "الدورات التدريبية عبر الإنترنت" و"دورات هارفارد عبر الإنترنت" و"دورات مجانية عبر الإنترنت تمنح شهادات".

العمل عن بعد

ارتفع الاهتمام بشأن العمل عن بعد، والذي بلغ ذروته في مارس 2020، حيث اعتمد جزء كبير من الشركات على بروتوكولات العمل من المنزل. وتشمل طلبات البحث الشائعة التي سجلت أعلى زيادة في وتيرة البحث "العمل من المنزل في دبي" و"كيفية العمل من المنزل".

وشكل البحث عن الأثاث عبر الإنترنت قبل انتشار الوباء موضوعاً شائعاً كما تظهر بيانات البحث الإلكتروني، في حين برز على أرض الواقع ارتفاع جاذبية البحث عن هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة.

وقد ساهم قضاء المستهلكين المزيد من الوقت في المنزل إلى زيادة وعيهم بتصميم منازلهم وأثاثهم، ما أدى إلى زيادة وتيرة عمليات البحث حول هذا الموضوع.

قضاء العطلات

وقد ساهمت القيود التي فرضت مؤخراً على حركة التنقل على مستوى العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إعطاء دفعة قوية لهذا المفهوم. وقد ساهمت عوامل أخرى في زيادة اهتمام سكان الإمارات بقضاء العطلة في الدولة ومنها حقيقة أن هذه الفترة تتزامن مع عطلتين رئيسيتين (أي عيد الفطر وعيد الأضحى)، إلى جانب حقيقة أن موسم الصيف ظل تاريخياً الوقت المفضل من السنة للمقيمين لأخذ إجازتهم السنوية.

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