شركات مركز دبي المالي تستفيد من وثيقة التأمين الصحي للموظفين

المصدر: دبي- البيان

وقّع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مذكرة تفاهم مع شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة" لإطلاق وثيقة شاملة للتأمين الصحي على مستوى الشركات المسجلة لدى المركز وموظفيها.

وستكون وثيقة التأمين الصحي متاحة لأكثر من 2400 شركة مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، التي توفر تأميناً صحياً لـ 25.600 ألف من موظفي هذه الشركات في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في مركز دبي المالي وعلى مستوى المنطقة.

وبموجب هذه المذكرة، ستقوم شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة" بتسهيل شراء عقود التأمينات الصحية بشكل فعال من حيث التكلفة لجميع الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وفي جميع القطاعات. حيث ستوفر خطة التأمين للشركات المسجلة فرصة الحصول على أفضل عقود التغطية الصحية الإلزامية لموظفيهم وعائلاتهم، كما سيوفر أيضاً الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من الحصول على تأمين صحي شامل وعالي المستوى بتكاليف منخفضة.

وستعمل شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة" كوسيط لتسهيل كل ما يتعلق بالمناقصات من حيث إدراج شركات التأمين وشركاء التعاقد المسؤولين عن الأطراف الخارجية في دولة الإمارات. وسيتم الاتفاق على معايير العقود من قبل مركز دبي المالي العالمي وشركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة".

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تمهد مذكرة التفاهم الطريق لمركز دبي المالي العالمي لتقديم مزايا جديدة لعملائنا تتمتع بالقيمة المضافة، وتخفض التكاليف، وتوفر أرقى مستويات التغطية والتأمين الصحي لنحو 25.600 ألف شخص من موظفي المركز المالي. كما نتطلع إلى العمل مع شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة" لطرح هذه الوثيقة التأمينية المتميزة لعملائنا."

ومن جانبه، قال ستيف هارت، المسؤول التنفيذي الأول في شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة": "بصفتنا وسيطاً رائداً في قطاع إعادة التأمين، وبالنظر إلى دورنا الاستشاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى تطوير نظام ووثيقة تأمين صحي تسهّل شراء عقود التأمينات الصحية لجميع الجهات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث نتطلع إلى إطلاق هذه الوثيقة الجديدة."

من جهته، قال سيرج كالفا، المدير الإقليمي للاتفاقيات في شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة" الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتمتع فريق الاتفاقيات في الشركة بمكانة متميزة على مستوى المنطقة من خلاله تقديمه خدمات الدعم لمركز دبي المالي العالمي وبما ينسجم مع رؤيته وخبراته التي تركز على المجالات ذات الصلة مثل إعادة التأمين والتأمين الصحي، ومختلف الأنشطة المرتبطة بإدارة وخدمة قطاع الرعاية الصحية والشركات التي تعمل في بيئة أعمال مخاطرة."

وتجدر الإشارة إلى أن دبي قد رسخت مكانتها الدولية كبيئة ديناميكية مزدهرة بالابتكار في مجال الأعمال. ويقدم مركز دبي المالي العالمي كافة عناصر النجاح التي شكلت أرقى المنظومات للصناعة المالية في العالم، بما في ذلك النظام التنظيمي والقضائي المستقل، ونظام التبادل المالي العالمي، وسهولة إمكانية الحصول على التمويل، والبيئة الديناميكية التي تمكن كافة القطاعات من ممارسة أعمالها بسلاسة، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الكفاءات العالمية ومجتمع الأعمال الحيوي.

وتتواجد شركة "إي سي 3 للوساطة المحدودة" في مركز دبي المالي العالمي، بترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لإجراء الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم، مثل خدمات "الوساطة التأمينية" و "إدارة التأمين".

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