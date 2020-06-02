599 % نمو تداولات «دبي للذهب» في مايو

حافظت بورصة دبي للذهب والسلع على الأداء القوي خلال مايو الماضي، حيث سجّلت محفظة أزواج العملات الرئيسة الستة «جي 6»، 598.98% نمواً في حجم التداول على أساس سنوي، و520.72% منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحققت العقود الآجلة لليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني أقوى مستويات أداء، مسجلةً نمواً كبيراً على أساس سنوي 516.2%، و336.42%، و588.67% على التوالي.

وقال لِس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نشهد اليوم تقلبات مستمرة في أسعار العملات مع تأثر الأسواق والمستثمرين بتيارين متعارضين، يتمثلان في المخاوف بشأن تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة التفاؤل مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في جميع أنحاء العالم. ويعكس المسار الصاعد لأحجام تداول «جي 6»، قوة منتجاتنا وخدماتنا في ظل البيئة غير المستقرة».

وأضاف: «نسعى لتعزيز مستوى خدماتنا من خلال توسيع محفظتنا من منتجات العملات عبر إضافة عقود متجددة لعملات أجنبية، وهي عبارة عن عقود عملات أجنبية دائمة تشمل 3 أزواج من العملات، ويأتي النشاط المتزايد لحركة التداول في محفظة «جي 6» قبل إطلاق البورصة لثلاثة عقود آجلة متجددة لعملات أجنبية «إف إكس رولينغ» مطلع يوليو المقبل». (دبي - البيان)

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