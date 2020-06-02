أبراج جديدة تستقبل سكان خور دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» عن تزايد عدد الأبراج السكنية الفاخرة التي أنجزتها «إعمار» في المشروع الذي يعد أحدث وجهات دبي الجديدة وحاضنة لأعلى معلم عمراني في العالم.

وقالت إن عدد سكان مشروع خور دبي وصل إلى 5335 نسمة وسيزداد إلى أكثر من الضعف خلال 2020 ليصل إلى 12750 نسمة.

وتسابقت الشركات لإنجاز 22 برجاً سكنياً وفندقياً في منطقة خور دبي التي تطورها «إعمار» بالتعاون مع «دبي القابضة»، ويشهد المشروع صفقات شراء قياسية وإقبالاً من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

ويتزايد عدد الأبراج المنجزة مع بلوغ نسب إنجاز غالبية تلك الأبراج وصل إلى 100% ويجري العمل على استكمال التصاميم الهندسية ومناقصات لأبراج جديدة في المنطقة ذاتها والمعروفة باسم الجزيرة.

وكان آخر المشاريع التي التحقت بالمشروع الأم هو ناطحتا سحاب «العنوان هاربور بوينت» والذي شهد في الأمس القريب انطلاقة أعمال البناء والتشييد، حيث ينفرد المشروع بموقعه الحيوي في قلب مشروع «خور دبي» ويرتبط برجا المشروع بجسر زجاجي يضمن للسكان إطلالات استثنائية على مشروع «خور دبي».

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