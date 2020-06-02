«راديو فرنسا»: عودة السياحة تعزز اقتصاد دبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر راديو فرنسا الدولي، أن عودة النشاط السياحي بصفة تدريجية في دبي، ستعزز اقتصاد الإمارة. ونشر الراديو تقريراً عبر موقعه، عن العودة المُرتَقَبَة للسياحة في دبي، وتأثيرها المُنتَظَر في اقتصاد الإمارة. وأشار إلى أهمية قطاع السياحة في اقتصاد دبي، والذي وصفه بأنه الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة على الإطلاق.

وذكر أن الاتجاه الذي أعلن عنه المسؤولون عن قطاع السياحة في دبي، في وقتٍ سابق، بشأن العودة التدريجية للنشاط السياحي في الإمارة، اعتباراً من الشهر المقبل، يعد خطوة على الطريق الصحيح. وأكد أن كافة الآمال معقودة على عودة السياحة في منح دفعة قوية يحتاجها اقتصاد دبي بشدة، لسرعة التعافي من جراء توقف غالبية مظاهر النشاط الاقتصادي في الإمارة، بسبب جهود احتواء «كورونا»، شأنها شأن غالبية مدن العالم.

وأوضح أن هذا الرأي مبني على حقائق قائمة على أرض الواقع، ومن أهمهما، المكانة الراسخة التي تشغلها دبي منذ عدة سنوات، كواحدة من أبرز الوجهات على الخارطة السياحية الدولية، وهو ما تمثل في احتفاظها لعدة سنوات متتالية، بالمركز الرابع بين كافة مدن العالم في عدد السائحين، وفقاً لعدة تصنيفات دولية.

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