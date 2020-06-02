إقبال الزوار على مراكز تسوق «نخيل مولز»

المصدر: دبي- البيان

وصل عدد الزوار والمتسوقين في مراكز تسوق «نخيل مولز» بدبي، إلى نحو 70 % من طاقتها الاستيعابية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تصدرت الأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والسلامة والنظافة، قوائم التسوق.

وقالت «نخيل مولز»، توضح الأرقام ثقة الزوار والمتسوقين بكافة الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة العامة في مراكز التسوق، حيث تم إعادة افتتاح 95 % من المحلات التجارية.

حيث تصدرت مبيعات الإلكترونيات والأدوات المنزلية ومعدات اللياقة البدنية وأدوات الحدائق، قائمة المشتريات، كما سجلت متاجر السوبر ماركت ومتاجر التخفيضات، أداءً جيداً أيضاً.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ «نخيل مولز»: «نتوجه بالشكر الجزيل إلى حكومتنا الرشيدة، وتجار التجزئة وعملائنا، للعمل معاً لاستعادة تجربة التسوق السلسة والآمنة، التي تشتهر بها مدينة دبي. ونواصل العمل دون كلل، لضمان الصحة والسلامة العامة في مراكز التسوق التابعة لنا، ويسعدنا أن نرى التزاماً عالياً من الزوار والمتسوقين بجميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للمحافظة على الصحة العامة. لقد شهدنا إقبالاً لافتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، خصوصاً في «سوق التنين»، ومراكز التسوق المجتمعية «بافيليون»، حيث إن الكثيرين حريصون على الخروج للتسوق، ويشعرون بالأمان عند القيام بذلك».

وأضاف: «كما أتاحت لنا هذه الفترة، الفرصة لاستكشاف وتطوير وتسريع أفكار مبتكرة في «نخيل مولز»، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنقدم خدمات جديدة ومثيرة، والتي بدورها ستعزز من تجربة المتسوقين، وتلبي طلبات المستهلكين». وتستقبل وجهات «نخيل مولز»، بما في ذلك «نخيل مول» و«جولدن مايل غاليريا» و«ابن بطوطة مول» و«سوق التنين»، ومراكز التسوق المجتمعية «بافيليون»، الزوار يومياً من العاشرة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً، في حين تستقبل كل من «ذي بونيت» و«كلوب فيستا ماري»، الزوار يومياً من العاشرة صباحاً ولغاية الحادية عشرة مساءً».

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