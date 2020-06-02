مجلة أمريكية: دبي تواصل إبهار العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت مجلة «Science Times» الأمريكية في تقرير نشرته أخيراً، أن دبي واحدة من أفضل المدن في العالم الحديث، وأنها تواصل إبهار العالم.

وذكرت المجلة أن الثقافة العالمية والأعاجيب العلمية والتكنولوجية التي تزين وجه دبي هي مصدر كونها إحدى أفضل مدن العالم، إلى جانب كونها مقصداً سياحياً رائداً يقصده ملايين الزوار كل عام.

وقالت إن زيارة دبي لا تكتمل دون مشاهدة جميع مناطق الجذب الحديثة الرائعة، مؤكدة أن هذه المعالم معجزات علمية كونها قائمة وسط الصحراء، حيث تضافرت العلوم والثروات لبناء دبي، فلا توجد مدينة تحتضن الابتكار والتكنولوجيا كدبي.

وأوردت المجلة قائمة ببعض من معجزات دبي تصدرها برج خليفة، متسائلة عمن كان يظن أن أطول مبنى في العالم سيقام في وسط الصحراء؟ لكن تضافر العلم والتكنولوجيا مكن من تشييد مبنى بارتفاع 828 متراً، وهيكل هذا المبنى الرائع قوي للغاية بفضل تصميمه الفذ ويمكن رؤيته من أي مكان في دبي.

وأشارت إلى جزر النخلة، وهي جزر اصطناعية تم إنشاؤها باستخدام التكنولوجيا العلمية وتقع في الخليج العربي وتضم منازل على الشاطئ ومراس وفنادق فاخرة ويعتبرها الكثيرون المعجزة الثامنة في العالم الحديث. كما لفتت إلى برج العرب أول فندق 7 نجوم في العالم، والذي يشتهر بمطعمه تحت الماء وهو قائم على شكل شراع. وكذلك برج «كيان» وهو أعجوبة علمية وتكنولوجية أخرى وقد بُني بشكل متعرج.

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