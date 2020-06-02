«أجيليتي» تساعد التجار على إطلاق متاجر إلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت أجيليتي، بالتعاون مع اثنين من شركائها مبادرة لمساعدة الشركات الصغيرة وتجار التجزئة على سرعة إطلاق متاجر إلكترونية فعالة وبسهولة تامة لبيع منتجاتهم عبر الإنترنت، مع توفير باقة خدمات رقمية سهلة الاستخدام لشحن وتلبية الطلبات وتوصيل البضائع للعملاء.

وتتضمن الشراكة «إكسباند كارت»، إحدى أبرز المنصات المتخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، و«شيبا»، الذراع الرقمية لـ«أجيليتي». وتساعد «إكسباند كارت» الشركات الصغيرة وتجار التجزئة على دخول عالم التجارة الإلكترونية بسرعة من خلال إنشاء متاجر إلكترونية بالغتين العربية والإنجليزية، ثم دمجها في منصة شيبا سهلة الاستخدام لتمكينهم من إدارة عملياتهم بدءاً من الميل الأول، ثم تلبية الطلبات ومتابعة مراحل الشحن، والتخليص الجمركي، وصولاً إلى خدمات التوصيل للميل الأخير.

وتوفر منصة «إكسباند كارت» للبائعين والتجار تجربة مجانية لـستة أشهر يستطيعون خلالها إنشاء مواقعهم الإلكترونية وتعزيز وجودهم على الإنترنت. وبإمكان العملاء الذين يقومون بالتسجيل خلال يونيو 2020 الاستفادة من هذه التجربة المجانية ستة أشهر.

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