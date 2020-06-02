شراكة بين «ماجد الفطيم» و«مستر أسطى»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، دخولها في شراكة استراتيجية مع «مستر أسطى»، المنصة المتخصصة في تقديم الخدمات المنزلية، وهو ما يجعلها المزود المفضل لحلول ما بعد البيع للعلامات التجارية التابعة لـ «ماجد الفطيم».

وستقدم الشراكة لعملاء «كارفور» و«كريت آند باريل» و«ميزون دو موند»، خيار الوصول إلى حرفيين مرخصين، يتميزون بالمهارة والموثوقية لإنجاز خدمات ما بعد البيع. وسيحظى عملاء SHARE، برنامج المكافآت من «ماجد الفطيم»، أيضاً، بفرصة كسب واسترجاع النقاط من خلال خدمات «مستر أسطى»، عبر تطبيق SHARE.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت استثنائي، حيث يُنصح سكان الإمارات بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار وباء كوفيد 19، ويعتمدون على خدمات، مثل الصيانة المنزلية والتركيب والتثبيت والتنظيف والتعقيم والطلاء، وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء.

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