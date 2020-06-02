37 ألف معاملة تنجزها «اقتصادية الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إنجاز 9000 رخصة منذ بداية مارس وحتى نهاية مايو 2020، في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها الدائرة خلال الفترة نفسها 37444 معاملة تم تقديمها من خلال مراكز الخدمة وعبر الخدمات الرقمية.

وتفصيلاً، شملت الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة منذ بداية مارس وحتى نهاية مايو إصدار 497 رخصة جديدة، وتجديد 7435 رخصة، وتعديل 1068 رخصة، كما ضمت خدماتها المقدمة 17274 معاملة رقمية تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية وعبر بوابتها الإلكترونية، و 20170 معاملة عبر مراكز تقديم الخدمة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن هذه البيانات تدل على استمرارية بيئة الأعمال الاقتصادية في الشارقة بوتيرة مستقرة، مضيفاً أن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة ساهمت بشكل كبير في تحفيز قطاعات الأعمال في الشارقة.

من جهته أكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين الدائرة والشركات الخاصة أسهم في الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة . وأكد الخميري أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بُعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز