أداء قوي للدرهم أمام عملات رئيسة

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف تقرير أسعار الصرف الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن الأداء القوي للدرهم خلال مايو الماضي، أمام العديد من العملات العالمية أبرزها الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليوان الصيني، بينما تراجع الدرهم أمام عملات أخرى أبرزها اليورو والروبل الروسي والروبية الهندية.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم أمام الجنيه الإسترليني منذ أول مايو إلى نهايته، حيث بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم في أول الشهر 4.5975 دراهم، بينما بلغ في نهايته 4.5356، وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري في أول مايو 3.8191، مقابل 3.8132 في نهايته، وبلغ سعر الصرف أمام الين الياباني 0.03434 أول الشهر، مقابل 0.03414 في نهايته، وأمام اليوان الصيني مطلع مايو 0.5200، مقابل 0.5141 في آخره. كما ارتفع سعر صرف الدرهم أمام الجنيه المصري ليسجل 0.2318 مطلع مايو، مقابل 0.2331 في نهايته.

وكشف التقرير عن تراجع سعر صرف الدرهم أمام عملات أبرزها اليورو، حيث بلغ سعر صرفه أول مايو 4.0303 درهم، مقابل 4.0828 في آخره، وتراجع أمام الروبل الروسي إلى 0.05200 بنهاية مايو، مقابل 0.4862، وتراجع أمام الروبية الهندية ليصل في آخر مايو إلى 0.04858، مقابل 0.04846 في مطلعه.

تذبذب

وأكد أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، نائب رئيس مجلس مجموعة الصيرفة والتمويل المالي، أن تذبذب الدرهم أمام العديد من العملات خلال مايو المنصرم، يأتي في الإطار المقبول والمعقول، لافتاً إلى أن هذا التذبذب يُعدّ أحد انعكاسات سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، وبلا شك فإن الدولار في الأسواق العالمية تأثّر بشدة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية.

إضافة إلى تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» وأثرها الكبير على انكماش الاقتصاد الأمريكي، خاصةً أن الأخير قبل الجائحة، كان معرضاً للانكماش بقوة، وأدت كل هذه العوامل إلى إغلاق الكثير من المصانع وارتفاع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى تأثيرات تراجع أسعار النفط، الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى التدخل لدى روسيا والسعودية لوقف نزيف الأسعار.

ونوه بأن المحفزات التي أعلنتها دول الاتحاد الأوروبي تميّزت بالسرعة والضخامة، ما حال دون دخول اقتصاداتها للانكماش، بينما تأخّرت الولايات المتحدة قليلاً، كما أن تعرضها لـ«كورونا» كان أشد باعتبارها أكثر المتضررين عالمياً، ما أثّر على عملتها أمام العملات الرئيسة.

تراجع

فيما كشف تقرير للمصرف المركزي عن تراجع أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم «الإيبور» طويلة ومتوسطة الأجل خلال مايو المنقضي ومطلع يونيو الجاري. إذ تراجعت أسعار الفائدة لأجل سنة من أعلى مستوى حققته في مايو 1.81% ليوم 5 مايو إلى 1.21% أمس، بنحو 60 نقطة أساس، وتراجعت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور من 1.63% وهو أعلى معدل لها في الشهر إلى 1.15% يوم أمس، وتراجعت أسعار الفائدة لأجل 3 شهور من 1.37% ليوم 5 مايو إلى 0.733 أمس الإثنين الأول من يونيو الجاري.

بينما ارتفعت أسعار الفائدة لليلة واحدة أمس إلى 0.24%، مقابل 0.17% ليوم أول من أمس، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهر لتصل أمس إلى 0.432%، مقابل 0.415% لأول من أمس، علماً بأنها سجّلت أعلى معدلاتها في مايو، ووصلت إلى 0.776%.

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