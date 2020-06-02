إجراءات ذكية بالتسجيل العقاري في الشارقة

المصدر: (الشارقة-البيان)

تواصل دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، تقديم خدماتها لعملائها، وتسيير أعمالهم بكل سهولة ويسر، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة، نتيجة وباء «كورونا»، الذي اجتاح دول العالم، حيث أعلنت مؤخراً تفعيل نظام العمل عن بعد لأغلبية الموظفين، باستخدام الوسائل والتقنيات الذكية.

كما قامت الدائرة بعدد من الإجراءات الاحترازية، مثل تعقيم المبنى الرئيس، ومباني الفروع التابعة لها في مختلف المناطق، ونشرت المعقمات ووسائل الوقاية في هذه المباني، وتم استبدال نظام البصمة الإلكترونية ببطاقة الهوية، حرصاً على سلامة الموظفين، الذين قامت بتوعيتهم بالطرق الأمثل للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى تنظيم دخول بعض المراجعين الذين يأتون إلى مبنى الدائرة، واستقبالهم، وإتمام معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

وتستقبل الدائرة أغلب المعاملات إلكترونياً، من خلال موقع وتطبيق «بوابة المطورين» أو البريد الإلكتروني، والوسائل الذكية الأخرى التي تمتلكها، حيث تتيح الدائرة لكافة المطورين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، عدداً كبيراً من الخدمات الذكية المميزة للتسهيل عليهم، وضمان استمرارية أعمالهم.

وتلتزم الدائرة بتقديم خدمات متطورة في المجال العقاري، وسن القوانين والتشريعات، من أجل حماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين في المجال العقاري في الشارقة، وتقدم الدائرة سلسلة من الخدمات العقارية المميزة لعملائها، لعل من أبرزها: خدمات التثمين العقاري، وخدمات التصرفات العقارية، وخدمات التراخيص العقارية، وخدمات الرهن العقاري، وخدمات تسجيل المشاريع، وخدمات تسجيل جمعيات الملاك، وخدمات تصديق العقود المبدئية، وخدمات حق المنفعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز