10.9 % نمو توطين 41 جمعية تعاونية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ارتفع عدد المواطنين العاملين في الجمعيات التعاونية بالدولة بنسبة 10.9 %، إلى 775 مواطناً بنهاية 2019، مقابل 699 مواطناً في 2018، وفق بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن أعداد غير المواطنين العاملين بالجمعيات التعاونية، انخفض بمقدار 1.64 %، إلى 12246 عاملاً بنهاية 2019، مقارنة بـ 12246 عاملاً في 2018. ووصل إجمالي العاملين بالجمعيات التعاونية (مواطنين وغير مواطنين)، 13021 عاملاً في 2019، بانخفاض 0.98 %، مقابل 13150 عاملاً بنهاية 2018، وبلغت حصة المواطنين 5.95 %، ونحو 94.05 % لغير المواطنين.

وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التعاونية الخدمية والاستهلاكية بنهاية 2019، وصلت إلى 41 جمعية، مقابل 40 جمعية في 2018. وتوزعت الجمعيات بواقع 19 جمعية استهلاكية، و13 جمعية لصيادي الأسماك، و3 جمعيات استهلاكية خدمية، وجمعية واحدة إسكان، وجمعية واحدة خدمية، وواحدة حرفية وواحدة تأجير.

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