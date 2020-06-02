إطلاق مبادرة لرائدات الأعمال في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن تاي دبي، الفرع المحلي لمنظمة «تاي» العالمية لريادة الأعمال، عن مشاركته الرسمية في مبادرة «تاي للنساء»، المتخصصة بمساندة وتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم. تهدف تاي دبي من خلال هذه المشاركة إلى تزويد رائدات الأعمال الناشئات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنصة نموذجية للتعاون والمشاركة لإبراز الإمكانات الواعدة لشركاتهن.

وسيتم تنفيذ سلسلة من برامج الدعم التشغيلية ضمن إطار مبادرة تاي للنساء على مستوى الفرع المحلي لرائدات الأعمال، ومن ثم تتويجها بمسابقة عبارة عن تحدي نساء 2020. وتعد مسابقة نساء 2020 فرصة مثالية تتيح لرائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم المجال للمنافسة بعرض فكرة مشاريعهن على فروع تاي المحلية والاستفادة من توجيه المرشدين والمدربين لبضعة أشهر، بغض النظر عن طور نمو الشركة أو مكانتها في السوق، سواء كانت شركة مبتدئة أو نامية.

كما سيتم دعوة المتأهلات للتصفيات النهائية المقرر عقدها في دبي وإتاحة الفرصة لكل مشاركة لتكون جزءاً من المسابقة النهائية مع فرصة للفوز بـجوائز بقيمة 100 ألف دولار وجوائز أخرى قيّمة، بالإضافة إلى دعم من المستثمرين. وباب الترشيح مفتوح إلى 1 أغسطس، وسيتم إدراج 20 شركة في القائمة القصيرة للمشاركة في العرض المباشر عبر الإنترنت. وسيتم اختيار الفائزات من قبل لجنة محلفين مستقلة. وتتمثل رؤية وهدف تاي للنساء في «جذب، إشراك، وتمكين» رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز