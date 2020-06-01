مطار الشارقة يستعد لاستقبال رحلات عودة المقيمين إلى الإمارات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استكملت هيئة مطار الشارقة الدولي استعداداتها المكثفة لاستقبال رحلات عودة المقيمين لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين وفقاً للمعايير الدولية.



أرقى المعايير

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "ان الهيئة وبالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات العاملة في المطار وشركات الطيران اكملت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال رحلات العودة في ظل اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تضمن سلاسة وانسيابية الحركة بحيث يمكن إنهاء الإجراءات بكل سهولة مع ضمان الالتزام بالتدابير الصحية".

خطوة ايجابية

وأضاف إن قرار بدء رحلات عودة المقيمين العالقين في الخارج يعتبر خطوة ايجابية ويبشر بخطواتٍ لاحقة وصولاً إلى فتح الأجواء بشكل كامل وعودة حركة السفر والطيران إلى طبيعتها السابقة ، مبينا ان الهيئة نجحت في عقد مجموعة من الاجتماعات وعبر عدة لجان متخصصة لاتباع الاجراءات التي طالبت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بأن تكون موجودة في جميع مطارات الدولة.

وقال ان هيئة مطار الشارقة سوف تستمر بالالتزام بمجموعة من الإجراءات اليومية بما فيها تنفيذ خطط التعقيم المستمرة في كافة مرافق المطار، بالإضافة إلى الطائرات، وطائرات الشحن، وكافة الممرات المؤدية من وإلى المطار.

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