بالصور.. "طيران الإمارات" تتطلع لإعادة ربط دبي بالعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين إنها تتطلع إلى استئناف رحلاتها الجوية إلى المزيد من الوجهات واعادة ربط دبي مع بقية العالم.

وأضافت الناقلة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها استأنفت رحلات الركاب المجدولة حالياً إلى 9 مدن في ثماني دول خلال شهر مايو الماضي.

وكانت طيران الإمارات، اعلنت عن استئناف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات عالمية في ثماني دول اعتبارا من 21 مايو الماضي، وذلك إلى وجهات لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة، لا تزال طيران الإمارات تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم.

وأكدت "طيران الإمارات" أنها كثفت احتياطات وتدابير السلامة على الطائرات وفي المطار، استعداداً لاستئناف خدمات الركاب.

وتراقب الماسحات الحرارية، في مطار دبي الدولي، درجة حرارة العملاء والموظفين. وقد تم تركيب حواجز واقية على كاونترات إنهاء إجراءات السفر كخطوة إضافية تضمن سلامة الركاب والعاملين خلال التواصل، كما يعد ارتداء القفازات وأقنعة الوجه في مطار دبي الدولي إلزامياً لجميع العملاء والعاملين.