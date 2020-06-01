الإمارات أكبر مستثمر بين دول الخليج في عُمان بـ 10.8 مليارات درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولي كأكبر مستثمر بين دول الخليج في سلطنة عُمان، والثانية عالمياً بعد المملكة المتحدة.

وذكرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، أن قيمة الاستثمارات المباشرة للإمارات زادت إلى 1.13 مليار ريال (10.78 مليارات درهم) بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بنحو مليار ريال (10.5 مليارات درهم) في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 11.3%.

وبحسب البيانات، بلغت استثمارات المملكة المتحدة المباشرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 5.179 مليار ريال (49.4 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث الاستثمار المباشر بقيمة 832 مليون ريال، ثم الكويت في المرتبة الرابعة 836.4 مليون ريال، ثم البحرين بقيمة استثمارات 255.8 مليون ريال.

وارتفع إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، بنسبة 6% بنهاية الربع الثالث من 2019، إلى 11.039 مليار ريال، مقارنة مع 10.391 مليار ريال في ذات الفترة من العام السابق.

وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط النفط والغاز بقيمة 6.02 مليارات ريال، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.61 مليار ريال، ثم نشاط الوساطة المالية 1.36 مليار ريال، والأنشطة العقارية 1.059 مليار ريال، ثم الاستثمارات الأخرى 989.9 مليون ريال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز