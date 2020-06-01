اقتصادية رأس الخيمة تعيد افتتاح المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية في الإمارة غدا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بموجب تعميم أصدرته اليوم مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح أنشطة المطاعم والكافيهات والمقاهي، والصالات الرياضية، بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يسمح للمنشآت الاقتصادية العودة لممارسة العمل ابتداءً من يوم الأربعاء 3 يونيو 2020 في حال تلبية هذه الشروط والمتطلبات.

إجراءات الوقاية والنظافة

وشدد التعميم على ضرورة فحص جميع العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، والامتناع على مزاولة أي نوع من العمل في حال ظهور أعراض أي عدوى تنفسية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي، بالإضافة إلى تقيد جمع العاملين والزوار بارتداء الكمامة والقفازات واتباع جميع وسائل الحماية ومنع من تزيد درجة حرارته عن 38 درجة من الدخول. وأكد التعميم على ضرورة منع تقديم الشيشة في المقاهي في المرحلة الأولى، وسوف يتم تقييم هذا الأمر بناء على توجيهات الجهات الصحية في الدولة، مع ضرورة إجراء تعقيم دوري للمنشأة وأدوات العمل صباحاً ومساء وعند الضرورة، مع الاحتفاظ بسجلات توثيق كافة العمليات.

السعة التشغيلية

وبحسب التعميم، يتعين ألا يزيد مجموع الزبائن المتواجدين في الوقت ذاته عن 50% من إجمالي السعة التشغيلية للمطعم مع ضرورة وجود مسافة تباعدية بين الطاولات تبلغ 2 متر كحد أدنى، ووضع حدود بينها لمنع الاختلاط والتزاحم شرط ألا يزيد عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة عن 4 أشخاص، وفي حال وجود عدد أكبر، يتم ضم الطاولات مع مراعاة المسافة الفاصلة بين المقاعد.

تقديم الطعام

يجب أن يتم تقديم جميع أنواع الأطعمة والمشروبات في حافظات الطعام التي تستخدم مرة واحدة فقط، مع تقليل كميات تكفي حاجة كل فرد وذلك تجنباً لتشارك الطعام.

حلول أخرى

أكد التعميم على ضرورة توفير خدمات الدفع الإلكتروني لتجنب استخدام المبالغ النقدية، وتوفير وسائل تعقيم اليدين في جميع أرجاء المنشأة، وعلى جميع الطاولات بعد مغادرة الزبائن، مع ضرورة التنظيف الدوري لجميع المرافق بشكل دوري، وبعد كل استخدام، وعدم استخدام طاولات الخدمة الذاتية أو البوفيه المفتوح، والالتزام بساعات العمل المحددة للمنشآت الغذائية.

وأكد التعميم على ضرورة الالتزام التام من قبل الجميع بهذه القيود والإجراءات وتطبيقها بمنتهى الجدية، حيث ستقوم الدائرة وبشكل دوري بتقييم مؤشرات الأداء واتخاذ ما يلزم حفاظاً على الحصة العامة وضماناً لاستمرارية قطاع الأعمال.

الصالات الرياضية

كما أصدرت الدائرة تعميماً أخر حددت بموجبه الضوابط والإجراءات الخاصة بالاستعداد لإعادة مزاولة النشاط داخل الصالات الرياضية.



إجراءات الوقاية

وشدد التعميم على ضرورة فحص جميع العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى تقيد جميع العاملين والزوار بارتداء الكمامة والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى واتباع جميع وسائل الحماية وإجراء فحص يومي لدرجات حرارة العاملين بالمنشأة، وتوفير جهاز قياس الحرارة وإلزام مرتادي الصالة بالفحص قبل السماح بالدخول، ورفض دخول من تزيد حرارته عن 38 درجة.

بعد دخول الصالة

ويتعين على جميع الصالات الرياضية إغلاق أماكن الجلوس والانتظار لممارسي النشاط الرياضي بحيث لا يسمح بالجلوس أو الانتظار، مع تعقيم كافة أرجاء الصالة والمعدات بالكامل وبشكل دوري، والحرص على تباعد الأجهزة بما لا يقل عن مترين، وعدم الاحتكاك بشكل مباشر بين الرواد وترك مسافة آمنة بينهم. كما نص التعميم على إلزام ممارسي النشاط الرياضي/ العلاجي بارتداء الكمامات والقفازات ما أمكن، وتوفير أجهزة تعقيم اليد في جميع الأماكن المشتركة، مع ضرورة ألا تزيد السعة الاستيعابية للصالة الرياضية عن 50% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية.

وشدد التعميم على ضرورة تعقيم أحواض السباحة والجاكوزي والأماكن المخصصة للمساج والساونا بشكل دوري.

وأكد التعميم على ضرورة الالتزام التام من قبل الجميع بهذه القيود والإجراءات وتطبيقها بمنتهى الجدية، حيث ستقوم الدائرة وبشكل دوري بتقييم مؤشرات الأداء واتخاذ ما يلزم حفاظاً على الحصة العامة وضماناً لاستمرارية قطاع الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز