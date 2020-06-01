اقتصادية الشارقة تنجز 37 ألف معاملة في 3 أشهر

المصدر: وام

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020 حوالي 37444 معاملة تم تقديمها من خلال مراكز الخدمة وعبر الخدمات الرقمية ضمت 9 آلاف رخصة.

شملت الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة 497 رخصة جديدة و تجديد 7435 رخصة و تعديل 1068 رخصة فيما ضمت خدماتها المقدمة 17274 معاملة رقمية تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية وعبر بوابتها الإلكترونية و 20170 معاملة عبر مراكز تقديم الخدمة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن هذه البيانات تدل على استمرارية بيئة الأعمال الاقتصادية في الشارقة بوتيرة مستقرة، مشيرا إلى أن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة ساهم بشكل كبير في تحفيز قطاعات الأعمال في الشارقة.

من جانبه قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل و الترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن تكاتف الجهود و الشراكة المستمرة بين الدائرة و الشركات الخاصة أسهم في الخروج بمشاريع و مبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد الشارقة و التي من شأنها رفع مستوى الكفاءة وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة.

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