تجاوب أصحاب العقارات مع دعوة خفض الإيجارات 20% في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تجاوب عدد من أصحاب الشركات العقارية وملاك البنيات في عجمان، مع دعوة دائرة البلدية والتخطيط بالمبادرة وخفض قيمة الايجارات السكنية والتجارية في ظل الظروف الحالية ومراعاةً لتداعيات جائحة "كورونا" على القطاعات الاقتصادية.

وتفاعل عدد من الملاك بخفض قيمة الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 35% الى 20%، إضافة الى تأجيل المستحقات الحالية وعدم تقديم شكاوى بخصوص الشيكات المرتجعة، موكدين أهمية المسؤولية المجتمعية من أصحاب الشركات العقارية أتجاه المستأجرين والوقوف الى جانبهم في ظل هذه الظروف الإنسانية.

مبادرة إنسانية

وقال يحي الجسمي، المدير العام لمجموعة شركات عجمان القابضة ومدير شركة "إسكان العقارية"، إن هذه المبادرة الإنسانية من دائرة البلدية والتخطيط ويجب التفاعل معها من قبل أصحاب العقارات والشركات العقارية ضمن المسؤولية المجتمعية، وضرورة تضافر الجهود لتجاوز الازمة العمالية الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا وتأثيرها على عدد من القطاعات الاقتصادية مما أثر على دخل العديد من العالمين في الشركات.

وذكر بأنه منذ بروز تداعيات الازمة الاقتصادية بسبب الجائحة قررت إدارة شركة إسكان العقارية خفض قيمة الإيجارات السكنية والتجارية بنسبة 35% للمستأجرين بقيمة عالية وبنسبة 20% للإيجارات الأخرى وذلك تقديرا للظروف الحالية، موكدا على حرص إدارة الشركة بمساندة المستأجرين وعدم اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم دفع قيمة الايجار المستحقة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذا الامر شمل العقود التجارية للمستثمرين.



دعم المتأثرين

ومن جانبه رحب رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي، بدعوة دائرة البلدية والتخطيط بخفض قيمة الإيجارات للمستأجرين وللمستثمرين وذلك لتقليل أثار التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة فيروس " كورونا"، موكدا بان هذه الدعوة تأتي في إطار اهتمام حكومة عجمان بتوفير الدعم للمقيمين ولرجال الأعمال بهدف تجاوز الظروف الحالية من خلال توفير الدعم والمساندة للشرائح المجتمعية التي تأثرت من جراء تعثر بعض الانشطة الاقتصادية.

وذكر بأن الحكومة قدمت العديد من الحوافز لدعم القطاعات الاقتصادية والمستثمرين أضافة بذل جهود مضاعفة لتوفير العلاج لكافة أفراد المجتمع ومن منطلق المسؤولية المجتمعية يتوجب على ملاك العقارات تقديم مبادرات تصب ضمن جهود الحكومة في مساندة المجتمع وخفض قيمة الايجارات، لافتا بانه منذ بداية الجائحة قام بخفض قيمة الايجارات بنسبة 20% ولم يتخذ إجراءات إدارية او قانونية لمن تخلف عن سداد قيمة الايجارات في البنيات التي يملكها وذلك تقديرا للظروف الراهنة.

رد الجميل

ومن جهته أكد علي الجناحي، صاحب شركة "الجناحي للعقارات"، على أن مبادرة دائرة البلدية والتخطيط التي أطلقتها لأصحاب العقارات هي مبادرة إنسانية لتعزيز التضامن المجتمعي ولتجاوز تداعيات الاقتصادية لجائحة " كورونا " وتقديرا لظروف المتأثرين بسبها ،لافتا بانه يتوجب على الملاك والمستثمرين بتفاعل مع المبادرات الانسانية ورد الجميل الى الوطن الذي قدم كافة التسهيلات لجني الارباح وتحقيق النجاح لرجال الاعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير الخدمات والبنية التحتية التي ساعدت لإنجاز المشاريع العقارية الناجحة.

وأشار بانه قام بخفض قيمة الايجار بنسبة 20% تقديرا للظروف الحالية كما لم يلزم بعض المستأجرين الذين يتمكنوا من دفع قيمة الايجار لأكثر من شهرين، إضافة الى تقديم شهر رمضان المبارك مجاني للمتأثرين من تداعيات الجائحة.

وطالب الجناحي من كافة أصحاب المكاتب العقارية والملاك بسرعة الاستجابة وخفض قيمة الايجارات السكنية والتجارية لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التداعيات الاقتصادية.

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