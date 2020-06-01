تأجيل الإيجارات وتسهيل التمويل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع

المصدر: دبي – البيان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، سلسلة من المبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي، في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتشمل الحوافز واجراءات الدعم التي يتم طرحها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، تأجيل مستحقات الإيجار، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إلى جانب المساعدة عن بعد في التغلب على التحديات التشغيلية.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: التحديات التي تواجهها المجتمعات والأعمال في مختلف أنحاء العالم منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" تؤكد دور وأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص اقتصادية جديدة، وبناء مشاريع مرنة ومستدامة. كما نقوم بمساعدة هذه الشركات في تحويل التحديات الحالية إلى فرص لمواصلة المزيد من النمو والابتكار.

وأضاف: تسعى حزم الدعم لمعالجة الاهتمامات الرئيسية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة. لقد أبدت دبي التزامًا قويًا بالعمل عن كثب مع الشركات، ويسعدنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن نبادر بهذه الخطوة التعاونية للشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارة، فتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المساعدة في الوقت المناسب، يكمل ويدعم النظام البيئي لريادة الأعمال في دبي، ويعزز رؤية الإمارة لتكون محوراً عالمياً لهذا القطاع المهم".

وكجزء من حزمة الدعم، يسعى مركز حمدان للابداع الابتكار (Hi 2) التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى طمأنة رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال تأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر. ويمكن للمشتركين في خدمات المركز، الاستفادة من هذا التأجيل، من أجل التركيز على تطوير أعمالهم بعيداً عن التحديات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح تخفيض في الرسوم يصل إلى 20٪ على باقة "المكتب الخاص" إحدى باقات العضوية في مركز حمدان للابتكار.

وستواصل مشاريع ريادة الأعمال التي يتم احتضانها في مركز حمدان للابداع والابتكار، تلقي الدعم والاستشارات عن بُعد من خلال الأنظمة السمعية والبصرية خلال المرحلة الحالية. ويضم المركز حاليًا 75 مشروعًا، سيكون متاحاً لها الوصول إلى كافة الخدمات الخاصة بالمركز دون أي عوائق خلال هذه المرحلة.

قروض

كما أعلن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، الذراع التمويلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن حزمة دعم شاملة، تضم قروضاً لدعم استمرارية الأعمال للمشاريع المستفيدة من الصندوق، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لسداد القروض، وتسهيل الحصول على التمويل للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم الصندوق تمويلاً بدون فوائد لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم التزاماتهم المتعلقة بالنفقات التشغيلية، مثل الرواتب والإيجارات، إلى جانب تقديم استشارات مالية عبر الإنترنت لمشاريع ريادة الأعمال.

وفي نفس الوقت، تقدم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برامج تدريبية عن بعد باستخدام أحدث التقنيات لمساعدة رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم في ضوء التحديات الحالية. وقد أسهمت بالفعل بإرشاد وتوجيه 1،194 رائد أعمال في 18 جلسة، بالإضافة تقوم المؤسسة بتقديم استشارات تأسيس الأعمال لرواد الأعمال عن بعد ومجموع الاستشارات التي تم تقديمها هي 101 استشارة.

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