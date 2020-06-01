رئيس طيران الإمارات: من المأمول عودة السياح لدبي من يوليو المقبل

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

قال السير تيم كلارك، رئيس "طيران الإمارات"، إنه من المأمول عودة السياح الأجانب إلى دبي اعتباراً من شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يحدث تحسن في السفر الجوي بحلول صيف العام القادم.

وأضاف كلارك اليوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية للحدث الافتراضي الذي ينظمه سوق السفر العربي للمرة الأولى، أن الاشهر التسعة المقبلة ستكون صعبة على قطاع الطيران، مشيراً إلى أن موضوع فرض التباعد الاجتماعي على الرحلات بعدم بيع بعض المقاعد غير عملي.

ورجح كلارك، أنه بحلول 2022 - 2023 أو 2023 - 2024 ستشغل طيران الامارات شبكتها كما كانت في السابق وستشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها

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