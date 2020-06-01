جمارك دبي تطلق مبادرة تحفيزية لإلغاء غرامات تأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

بادرت جمارك دبي بإطلاق حزمة تحفيزية تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 مايو 2020 وحتى 30 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإلغاء غرامات التأخير على جميع الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين والتجار،

وحصلت جمارك دبي على موافقة دائرة المالية بحكومة دبي لتنفيذ المبادرة في خطوة من شأنها تقليل الكلفة على قطاع المتعاملين وتوفير سيولة مباشرة للشركات لدعم أعمالهم وتخفيف حدة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمة العالمية الراهنة جراء الإجراءات والتدابير الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

وأكد عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي أن الدائرة وفي اطار استجابتها السريعة لجائحة كرونا وجهت بضرورة وضع تصورات ورؤى لمبادرات تحفيزية لمجموعات العمل والتجارة تنفيذا لبرامج الدعم التي اطلقتها حكومة دبي والتي من شانها المساهمة في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية لإمارة دبي، عبر خفض التكاليف وتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الجمركية.

وقال ستوفر مبادرة إلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، سيولة مالية للشركات وستعمل على تخفيف تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم حيث يمكن توجيه هذه السيولة المتوافرة في تعزيز أنشطتهم التجارية وزيادة العائد على تجارتهم.

ومن جانبه وجه محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي الشكر والتقدير لدائرة المالية بحكومة دبي على سرعة الاستجابة وإتمام موافقتها على مبادرة جمارك دبي بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 مايو 2020 ولغاية تاريخ 30 يونيو 2020، وهو ما يعكس روح الفريق الواحد في حكومة دبي لتجاوز الوضع الراهن ودعم المستثمرين وقطاعات العمل والتجارة لترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال.

وبدوره أكد إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء في جمارك دبي ان هذه المبادرة تعكس حرص جمارك دبي على ترسيخ التنافسية التجارية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المتعاملين والتجار في الحكومة، مشيراً إلى أن إدارة اسعاد العملاء ستطلق حملة تسويقية عبر مختلف قنوات التواصل لإعلام المتعاملين بهذه المبادرة متوقعاً أن تأتي ردود الأفعال أكثر من إيجابية وبخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة التي يمر بها العالم حيث يؤدي أي خفض في الكلفة على الشركات إلى نمو الأعمال ودعم موقعها في السوق.

وأفاد بأن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت 74 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 37 للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 100% وهو ما يعكس موقع دبي كعاصمة عالمية للمال و الأعمال و محور رئيسي للتجارة الدولية.

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