«يوغوف»: الادخار والتأمين على الحياة أهم الأولويات المالية لسكان الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدر الادخار والتأمين على الحياة الأولويات المالية لدى سكان الإمارات في زمن جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لنتائج استبيان حديث أجرته شركة «يوغوف» البريطانية لأبحاث الانترنت.

وأجرت «يوغوف» الاستبيان لحساب شركة «زيوريخ المحدودة للتأمين على الحياة»، على عينة من المقيمين بالإمارات قوامها ألف شخص.

وجاء الادخار في مقدمة الأولويات المالية لدى المقيمين بالدولة، حيث اختاره 51% منهم كأولوية مالية قصوى لديهم.

واختار 46% من أفراد العينة التأمين على الحياة كأهم أولوياتهم المالية، فيما اختار 32% خطط التقاعد.

ونالت القروض المخصصة لشراء منزل أو سيارة مكانة الأولوية المالية القصوى لدى 14%. وفَضًل 13% التأمين على العقارات، بينما منح 11% الأولوية القصوى للتأمين على الرحلات السياحية.

وقال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة «زيوريخ» للتامين في منطقة الشرق الأوسط، تعليقاً على نتائج الاستبيان: «أدى الطابع غير مسبوق الذي تتسم به جائحة «كوفيد-19» وما نجم عنها من حالات إصابات بالعدوى ثم وفيات بسببه في مختلف دول العالم إلى تغيير هائل في عقليات الأفراد».

وأضاف بقوله: «تصحح المفهوم الخاطئ الذي كان سائداً لدى العديد منهم، وهو «لن يحدث ذلك لي»، أي أنني لن أصاب بعدوى «كوفيد-19». وبدأ الناس يدركون حقيقة أن غير المتوقع يمكن أن يحدث لأي شخص».

واختتم جوب بقوله: «غيرت الجائحة طريقة التفكير والأولويات لدى مستهلكي الخدمات المالية، وأيضاً في كيفية استهلاكهم لها. فعلى سبيل المثال، فَضًلَ حوالي 60% ممن اختاروا التأمين على الحياة كأولوية قصوى شراء حلول التأمين الرقمية، وليست التقليدية».

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