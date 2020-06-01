«أيه جي سي نتورك» تعتزم الاستحواذ على «فوجي سوفت» في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «أيه جي سي نتورك» الهندية للاتصالات أنها ستستحوذ على شركة «فوجي سوفت» للحلول التقنية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك كافة الشركات التابعة لها في الإمارات.

وبحسب بيان صحفي أصدرته «أيه جي سي نتورك» أمس، ونشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فستجري صفقة الاستحواذ المُنتَظَرَة من خلال شركة «بلاك بوكس هولدينغز ليميتد» التابعة لها بصفة غير مباشرة، والتي يقع مقرها الرئيسي في جزر «كايمان».

وأفادت «أيه جي سي نتورك» في بيانها بأن إتمام الصفقة مرهون باستصدار الموافقة من كلٍ من اقتصادية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وأضافت ن صفقة الاستحواذ ستساعد «أيه جي سي نتورك» في زيادة وتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بصورة هائلة. وعلاوة على ذلك، ستؤدي الشركة إلى تحسين محفظة الحلول المتوافرة حالياً لدى «أيه جي سي نتورك» و«بلاك بوكس هولدينغز ليميتد» في مجالات الحوسبة السحابية، البيئات الافتراضية، الأمن السيبراني، مراكز البيانات، وغيرها من الحلول التقنية المتقدمة.

وقال سانجيف فيرما، الرئيس التنفيذي في كل من «أيه جي سي نتورك» و«بلاك بوكس كوربوريشن»، تعليقاً على الاستحواذ المُنتَظَر: «يُسَرٍع هذا الاستحواذ عملية توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يساعدنا على البقاء كشريك موثوق للعملاء في تزويد حلول وخدمات تقنية».

وبدوره، قال ألبرت راج، المدير الإداري لدى «فوجي سوفت»: «يُعَد الاستحواذ بمثابة الخطوة المقبلة المنطقية التي ستخلق قيمة مُضَافَة هائلة لعملاء «أيه جي سي نتورك» و«فوجي سوفت» والمساهمين فيهما، وذلك من خلال توسيع نطاق حافظة المنتجات والخدمات التقنية المتقدمة التي توفرها كلتا الشركتين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما بعدها».

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