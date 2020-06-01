66.2 ملياراً قيمة صفقات عقارات دبي خلال 5 أشهر

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

سجل سوق العقارات في دبي 22861 صفقة بيع وتمويل وهبة بقيمة إجمالية تجاوزت 66.2 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في البيانات الرسمية، بلغت حصة صفقات البيع من الإجمالي 41% بواقع 27.3 مليار درهم، فيما بلغت حصة صفقات الرهن 48 %، بواقع 31.8 مليار درهم، وبلغت حصة الهبات من الإجمالي 10.7%، بواقع 7.1 مليارات درهم.

وسجل سوق البيع 13532 صفقة لعقارات متنوعة توزعت على 10669 وحدة سكنية وتجارية و1522 فيلا سكنية و1134 قطعة أرض تجارية وسكنية وتجاوزت قيمة الصفقات الإجمالية أكثر من 27.3 مليار درهم.

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