3 صناديق سيادية إماراتية ضمن أكبر 13 عالمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنفَ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ضمن أكبر 13 صندوق استثمار سيادياً للثروات على مستوى العالم، من حيث حجم الأصول الإجمالية التي يمتلكها كل صندوق.

ووفقاً للتصنيف الصادر حديثاً عن مؤسسة صناديق الثروة السيادية «إس دبليو إف آي»، الأمريكية المتخصصة في تحليل أداء مالكي الأصول العامة، حل «أديا» في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول التي بحوزته 579.6 مليار دولار. كما جاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المركز الثاني عشر عالمياً، بأصول بلغت قيمتها الإجمالية 239.4 مليار دولار.

وصُنفَت «مبادلة» في المركز الثالث عشر عالمياً، حيث بلغت قيمة أصولها الإجمالية 232 مليار دولار. وجاءت هيئة الإمارات للاستثمار في المركز الــ27 عالمياً، وبلغت القيمة الإجمالية لأصولها 45 مليار دولار.

وكانت صدارة التصنيف عالمياً من نصيب صندوق الحكومة النرويجية للتقاعد، وهو الصندوق الاستثماري السيادي الوحيد في العالم الذي تجاوزت القيمة الإجمالية لأصوله حاجز تريليون دولار، حيث بلغت 1.186 تريليون دولار.

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