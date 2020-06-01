دبي خامسة مدن العالم جمالاً وتقدّماً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز الخامس، ضمن قائمة أكثر 30 مدينة في العالم جمالاً وتقدماً، التي أصدرها مؤخراً موقع «هوليداي سارثي»، متقدمة على كثير من مدن العالم، من ضمنها نيويورك ونيودلهي وكوالا لامبور وهونغ كونغ وروما وطوكيو.

واستعداداً لموسم السياحة المقبل، وضع الموقع قائمة المدن هذه، آخذاً في اعتباره جمالها الطبيعي، وتقدمها في مجال التكنولوجيا الفائقة، علاوة على الأعداد الكبيرة من السياح الدوليين الذين يزورونها، ووقوعها في أكثر الدول شعبية في العالم.

ووصف الموقع، دبي، بأنها المدينة الأكثر شعبية وجمالاً في المنطقة، قائلاً إنها تشتهر بالتسوق الفاخر، والهندسة المعمارية الحديثة، ومشهد الحياة الليلية النابض بالحياة، مبرزاً بعضاً من أهم معالمها، وفي مقدمها برج خليفة، الذي يطغى بعلوه الشاهق على أفق المدينة الساحر العامر بناطحات السحاب.

وتعد نافورة دبي، التي تتوسط بحيرة البرج، من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية والسياحية الفريدة في العالم، وتتميز بمياهها وأنوارها المتراقصة، على وقع الموسيقى. ويقع منتجع أتلانتس النخلة، على جزر اصطناعية على الشاطئ، وهو منتجع به حدائق مائية وحدائق بحرية.

ومن بين العديد من مراكز التسوق الضخمة، يحتوي دبي مول على حلبة تزلج على الجليد بحجم أولمبي، بينما يتميز مول الإمارات، بمنحدرات سكي دبي. وجاءت كل من بانكوك ولندن وباريس وسنغافورة، إضافة إلى دبي، في المراكز الخمسة الأولى.

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