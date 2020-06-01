العبار يدعو تجار التجزئة للجرأة

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

دعا محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار»، تجار التجزئة إلى أن يتحلّوا بالجرأة مع خروج الإمارات تدريجياً من أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ. وأكد في مؤتمر افتراضي عبر الفيديو، أن «إعمار» ستعمل عن كثب مع المتاجر وشركائها لتوفير تجربة آمنة للموظفين والضيوف على حدّ سواء، ولتكون بذلك في المقدّمة على طريق التكيّف للتغلّب على أيّ تحدّيات.

وكان العبار قد قال في تصريحات مؤخراً إن «دبي مول» يستقبل عادة نحو 80 مليون زائر خلال العام الواحد، بغرض التسوق في منافذه كافة والمتاجر الموجودة فيه التي يبلغ عددها الإجمالي 1300 متجر. وأضاف: لأن دبي لا تعتمد على النفط، فأعتقد أنها ستعود إلى حالتها الطبيعية بصورة تدريجية.

وتابع: ما نريد أن نقوله للناس هو أننا لا يمكننا البقاء خائفين في منازلنا. لقد تعلمنا من التجربة، وقامت الحكومة بعمل مدهش. لذا، دعونا نجرب هذا التغيير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز