«غاز الإمارات» تطبّق إجراءات وقائية لتعزيز السلامة

المصدر: دبي - البيان

طبّقت «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة إينوك، حزمةً جديدة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز حماية وسلامة شركائها من العملاء والموظفين والموزعين لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك في خطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعنيّة لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع.

تشمل الإجراءات الجديدة التطهير الشامل لأسطوانات غاز البترول المسال قبل تعبئتها، ثم تعقيم جميع نقاط الاتصال الفعلي على الأسطوانات قبل توزيعها؛ وتوجيه الموزعين بالإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي قدرها متران عند الاصطفاف في مكاتب «غاز الإمارات» أو مراكز التوزيع التابعة لها لتسلّم أسطوانات الغاز المسال.

وعلاوة على ذلك، تم إلزام الموزعين المكلفين بتوصيل الأسطوانات ارتداء الكمامات والقفازات وتحديد عدد الموظفين في شاحنات التوزيع بشخصين كحد أقصى.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نضع صحة وسلامة عملائنا وشركائنا وأصولنا والشركات التابعة لنا على رأس أولوياتنا، ولهذا نحرص على تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان حمايتهم بأفضل السبل الممكنة.

ونهدف من خلال هذه الإجراءات إلى دعم جهود الهيئات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة وباء كورونا المستجد، وبنفس الوقت الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في عملياتنا كافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز