عرض خاص على «دوكر» من رينو

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عرضاً خاصاً على سيارة «دوكر» مع الخدمة المجانية لمدة عامين والضمان لخمس سنوات، لفترة محدودة فقط.

و«دوكر» واحدة من أكثر المركبات المحبوبة في فئة الحافلات التجارية الصغيرة في رينو، وتصل حمولتها إلى 3.3 أمتار مكعبة، ووزن يبلغ 750 كيلوغراماً، وتأتي معززة بخصائص التحكم في السرعة، محدد السرعة وبلوتوث، فضلاً عن الكثير من السمات التكنولوجية. ومع وجود مساحة كبيرة قابلة للاستخدام، تعد «دوكر» داعماً قوياً للشركات التي تتطلع لتعزيز عملياتها.

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