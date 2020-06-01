دبي مركز رئيس لتسيير ونمو أعمال «هنكل»

المصدر: دبي- بشار باغ

قال أحمد ناصر نائب رئيس مجموعة «هنكل» الشرق الأوسط وتركيا، والمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «هنكل»، إن دبي تحتضن المقر الإقليمي لأعمال «هنكل» في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك في تركيا.

وأشار في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إلى إدارة وحدة أعمال الغسيل والرعاية المنزلية، التي تغطي أكثر من 17 سوقاً من المقر الإقليمي التابع لها.

وأضاف: نحن محظوظون لاتخاذ المقر الإقليمي لـ «هنكل» في دبي، وذلك بسبب ازدياد نمو المنطقة التي تغطيها. كذلك تتم إدارة بعض العمليات التشغيلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المقر الإقليمي في دبي.

مقر إقليمي

وأوضح ناصر أن دبي تعد جزءاً مهماً واستراتيجياً لتسيير ونمو أعمال «هنكل» في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف: نؤمن بأن دبي تقدم ميزة تنافسية، كونها مركز جذب المواهب المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

وهذا يساعد في عملية التوظيف، حيث يسهل العثور على المواهب الجيدة. كما أن تطوير واستبقاء الموظفين، أفضل في دبي، بسبب الخدمات والظروف المعيشية التي تقدمها.

وفي بعض الحالات ولأدوار وظيفية معينة، نأخذ في الاعتبار نقل مواهب «هنكل» الحالية من مواقع «هنكل» حول العالم إلى دبي، ما يجعل دبي واحدة من أقوى مراكز الأعمال التنافسية والمستدامة لدينا. ولطالما ساعدتنا المعرفة والمطالب من قبل المستهلكين في المنطقة، على أن نكون أكثر تنافسية في تقديم منتجات عالية الجودة.

وحول ماهية عمليات الشركة في دبي، قال ناصر: في الوقت الحالي، لا ننتج منتجات الغسيل والعناية بالمنزل في دبي. ومع ذلك، فإن عمليات إنتاج «هنكل» ديناميكية للغاية، وتتغير من وقت لآخر، ونضع دبي دائماً في مقدم أولوياتنا وتقييماتنا المستمرة.

وتستضيف دبي مركز الابتكار الإقليمي في «هنكل»، الذي يخدم المنطقة بكاملها لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم مركز الابتكار في دبي، العديد من الابتكارات التي تندرج تحت تطوير منتجات الغسيل والعناية بالمنزل في المنطقة.

أحدث الابتكارات

ولفت ناصر إلى أن «هنكل»، هي واحدة من الشركات الرائدة في أعمال الغسيل والعناية المنزلية في الإمارات ودول التعاون، حيث تقدم مجموعة واسعة من العلامات الرائدة عالمياً وإقليمياً، مثل منظفات الغسيل من برسيل، وسائل غسيل الصحون بريل، ومنتجات التعقيم والتطهير من داك، لتنظيف الأسطح الصلبة.

وتمتلك هذه العلامات التجارية حصة كبيرة في السوق، وتقدم للمستهلكين أحدث الابتكارات العالمية في مجال خبرتها.

وأوضح أن منتجات الغسيل والعناية المنزلية، تعد جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستهلكين، وبالتالي، فهي تشهد زيادة مستمرة في الطلب المرتبط بزيادة عدد سكان العالم، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والحصة السوقية لـ «هنكل» في كافة الأسواق.

وبالتالي، نحن قادرون في «هنكل» على تلبية طلب الأسواق على المنتجات الأكثر طلباً، كوننا روّاداً في قطاع صناعة السلع الاستهلاكية.

معايير عالمية

وأشار إلى أن لدى «هنكل» استراتيجية مرنة جداً في عمليات الإنتاج، حيث تتضمن استخدام مواقع عديدة من المصادر المحلية والإقليمية والعالمية، لتلبية احتياجات المستهلكين، والحفاظ على المعايير العالمية، وجودة منتجات «هنكل» من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة. وذلك من خلال إنتاج وتقديم أفضل العلامات التجارية والمنتجات المتاحة بطريقة فعالة ومستدامة للأسواق المحلية.

وأضاف: نستخدم في «هنكل»، أحدث التقنيات التي تساعد في تطوير المنتجات، وشراء المواد، من أجل الحفاظ على هيكلية السعر التنافسي في السوق، والالتزام بقوة أداء وجودة المنتج، حرصاً منا على تقديم أفضل قيمة ممكنة لعملائنا.

مسؤولية اجتماعية

وفي ما يتعلق بمبادرة الشركة للمسؤولية الاجتماعية، التي قامت بإطلاقها مؤخراً، قال ناصر: جاءت فكرة المبادرة، في إطار نشاطات المسؤولية الاجتماعية لـ «هنكل»، وبهدف حماية أبطال خط الدفاع الأول، ودعمهم في صد جائحة فيروس «كورونا»، لمواجهة هذه الأزمة معاً.

فقد أردنا في «هنكل» أن نعبّر عن مدى تقديرنا وامتناننا للجهود الاستثنائية التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول، العاملين في قطاعات الصحة والتجزئة، وخدمات التوصيل، لنشكرهم على تضحياتهم، وحرصهم على أمن وسلامة مجتمعنا.

ومن هنا، عزمنا على الالتزام بدعمهم، وأتممنا تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، حيث نقوم بتوزيع أكثر من 100,000 لتر مجاناً من مطهّرات ومنظّفات الغسيل في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين.

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