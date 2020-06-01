جمارك أبوظبي تمنح 810 شهادة إنجاز دورات تدريب وتعلم ذكي لموظفيها

المصدر: (أبوظبي - وام)

منحت منصة «تدريب» الرقمية التي أطلقتها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 810 شهادات إنجاز دورات تدريب وتعلم ذكي لموظفيها في مختلف المجالات الجمركية خلال أربعة أسابيع. وشهدت المنصة إقبالاً من موظفي «جمارك أبوظبي» بمشاركة فاقت 23 % من إجمالي عدد الموظفين، وذلك خلال أربعة أسابيع فقط وبحركة دخول على المنصة فاقت 1943 حركة غطت نحو 30 % من ساعات التدريب السنوية المطلوبة من الموظفين في تقييم الأداء.

وقامت جمارك أبوظبي بتنسيب 100 % من موظفيها على الدورات التفاعلية ورفع كفاءة موظفيها من خلال دورات في مهارات التواصل وإدارة المشاريع وحل المشكلات بطرق ابتكارية بالإضافة إلى مهارات إسعاد المتعاملين. وتتيح جمارك أبوظبي 77 دورة تدريبية متخصصة على منصة «تدريب» بين دورات فنية وسلوكية، ,كان التركيز على الدورات الفنية الهادفة لرفع كفاءة المفتشين المتوائمة مع منظمة الجمارك الدولية كإدارة المخاطر الجمركية وقواعد المنشأ وإدارة الحدود المنسقة وغيرها من الدورات الفنية في القطاع الجمركي.

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