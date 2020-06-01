«سبينس» تطلق حاضنة أعـمال للشركات متناهية الصغر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «سبينس» حاضنة أعمال للشركات متناهية الصغر لتوريد الأغذية والمشروبات في الإمارات، كجزء من مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية «معاً نحو الأفضل»، ويهدف البرنامج إلى دعم شركات الأغذية والمشروبات المبتكرة من خلال تسريع إدراج منتجاتها في متاجر «سبينس».

وتعد حاضنة الأعمال الأولى من نوعها للمنطقة، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للإمارات من أجل تنمية القدرة المحلية على إنتاج الأغذية، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.

وستحظى الشركات متناهية الصغر للأغذية والمشروبات بفرصة لعرض منتجاتها في «سبينس» مدة عام دون رسوم لبدء النشاط، مع شروط مبسّطة ومريحة للدفع.

وستحصل العلامات التجارية المُختارة أيضاً على حصص تدريبية شهرية من فريق الإدارة العليا في «سبينس»، إضافة إلى دعم تسويقي عبر قنواتها الرقمية، والعلاقات العامة، وكذلك عبر برنامج عرض عينات المنتجات داخل المتجر. ويتمثّل الشرط الأساسي لقبول المنتجات في أن يتم إنتاجها أو تصنيعها في الإمارات، وأنها تُلبي متطلبات واضحة للمستهلكين.

عرض تقديمي

وسيتعيّن على الموردين المهتمين بالمشاركة تقديم عرض تقديمي قصير عبر موقع «سبينس» الإلكتروني، يوضح بالتـفصيل المنتج أو المفهوم، وخطة العمل، والأشخاص وراء الشركة.

وستقوم لجنة حاضنة الأعمال، والتي يمثّلها كبار المسؤولين التنفيذيين في «سبينس»، بمراجعة عروض الشركات المحتملة وإدراجها ضمن قائمة مختصرة، ودعوة المقبولين لمناقشة أفكارهم افتراضياً عن بُعد، والإجابة عن الأسئلة لإقناع مديري البرنامج. يجب تقديم طلبات المشاركة قبل 30 يونيو 2020.

وسيتم بعد ذلك عرض منتجات الشركات التي تم اختيارها بنجاح في متاجر «سبينس» مدة 12 شهراً، وخلال هذه الفترة سيكتسبون خبرة تجارية وتسويقية قيمة للمساعدة على تنمية أعمالهم. وبعد مرور 12 شهراً، سيتم منح هذه العلامات التجارية الفرصة لمواصلة بيع منتجاتها في «سبينس»، بشرط تحقيق مقاييس مالية معينة، مع إمكان بيع منتجاتها عبر موزعين آخرين.

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