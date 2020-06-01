12.7 ألف شكوى على «اتصالات» و«دو» في 5 شهور

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تلقيها 12700 شكوى، من متعاملي «اتصالات» و«دو»، خلال الـ5 شهور الأولى من 2020، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، بانخفاض 0.15 %.

إحصاءات

وأظهرت الإحصاءات أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بلغ 6922 شكوى، مقابل 5778 شكوى لـ«دو». وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 12078 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 6566 شكوى منها، مقابل 5512 شكوى لـ«دو».

وبحسب البيانات، فإن 70.33% من متعاملي «اتصالات»، أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 14.62% عن عدم رضاهم، بينما كان 15.05% منهم حيادياً، بينما أكد 73.82% من متعاملي «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.52% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت 15.66% منهم حيادية. وجرى حل 94.86% من شكاوى «اتصالات»، و95.4% من شكاوى «دو».

وأوضحت البيانات أنه تم حل 0.98% من شكاوى «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، مقابل 0.55% من شكاوى «دو».

وخلال مايو المنقضي، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة 2687 شكوى، منها 1577 شكوى لمتعاملي «اتصالات»، و1110 شكاوى لمتعاملي «دو»، وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الفترة ذاتها، 2111 شكوى.

وفي 2019، تلقت الهيئة 28029، منها 12699 لـ«اتصالات»، مقابل 15330 شكوى لـ«دو».

حق

من جهة أخرى، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، حق المستهلكين في الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوم قبل زيادة الأسعار، أو أي تغيير في العقد، أو في زيادة الأسعار.

وأفادت الهيئة، بأنه يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة، قبل تنفيذ أي زيادة في الأسعار.

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