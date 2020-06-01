100 % إعفاء الرخص من غرامات التأخير في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن إعفاء الرخص التجارية من الغرامات ومخالفات التأخير، بنسبة 100 % في الدائرة، وكذلك إعفاء تجديد الرخص المتأثرة بنسبة 25 % من الدوائر المحلية في رأس الخيمة، للمنشأة الصادر بحقها تعاميم الإغلاق.

وأشار إلى أن الدائرة فحصت خلال الأيام الماضية، أكثر من 4 آلاف نشاط تجاري في الإمارة، حيث تم تقسيم المحفزات إلى معالجة الوضع الحالي، والثاني لمعالجة الأوضاع المستقبلية، وشملت المحفزات الحالية، تمديد الرخص التجارية لـ 90 يوماً، في حال وجود مخالفات على المنشأة، وإلغاء رسوم فتح المنشأة 24 ساعة حتى نهاية العام، والتي يبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، وإلغاء رسوم عروض التخفيضات والتنزيلات، وتمديدها لـ 60 يوماً مجاناً، مقارنة بقيمتها 10 آلاف درهم، بحسب الفترة الزمنية التي يرغب فيها صاحب المنشأة.

وأضاف: «تشمل الحوافز، إعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية، من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق، وإعفاء المنشأة التجارية من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق، وذلك لمدة شهرين خلال العام الجاري، في حال انتهاء الأزمة».

وأكد النقبي أن حكومة رأس الخيمة، تنظر بعين الاعتبار تقييم كل قطاع، متوقعاً عودة افتتاح بعض الأنشطة التجارية خلال الأيام المقبلة، وفق اشتراطات وإجراءات وقائية، التي صدر بحقها تعاميم إغلاق، منها الصالات الرياضية والمقاهي والأفراح، مؤكداً حرص مؤسسات الدولة على عودة الحياة الاقتصادية والتجارية لطبيعتها من جديد، حيث تم إنشاء جروب عبر الواتس آب، يضم مديري الدوائر الاقتصادية في الدولة، لدراسة التحديات، وتبادل الأفكار والمقترحات الخاصة بكل قطاع.

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