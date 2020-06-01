«غرفة رأس الخيمة» تنجز 18166 خدمة رقمية

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

كشف محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، لـ «البيان الاقتصادي»، إنجاز 18 ألفاً و166 معاملة عبر البوابة الإلكترونية لمتعامليها، خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 20 مايو الماضي.

وصنفت الخدمات ما بين خدمة إصدار شهادة منشأ، نحو 7826 معاملة، وخدمة ختم المعاملة 6637 معاملة، وخدمة الاستعلام عن بيانات العضو 1401 معاملة، وخدمة التصديق على صحة العضوية والتوقيع 682 معاملة، وخدمة التحقق من صحة شهادة المنشأ 411 معاملة، وخدمة نسخة إضافية 400 معاملة، وخدمة الاستعلام عن رسوم العضوية 379، وخدمة التحقق من صحة العضوية 328 معاملة، فيما خدمة تعديل شهادة منشأ 102 معاملة.

وقال: صنفت الخدمات بين خدمة إصدار شهادة منشأ، نحو 7826 معاملة، وختم المعاملة 6637 معاملة، والاستعلام عن بيانات العضو 1401 معاملة، والتصديق على صحة العضوية والتوقيع 682 معاملة، والتحقق من صحة شهادة المنشأ 411 معاملة، وخدمة نسخة إضافية 400 معاملة، وخدمة الاستعلام عن رسوم العضوية 379.

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