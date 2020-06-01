شهادتا أيزو لـ«تنظيم الاتصالات»

المصدر: (دبي – البيان)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حصولها على شهادتين من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، حيث حصلت على شهادة أيزو (17025) في الاعتماد الدولي للمختبر الوطني لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وشهادة أيزو (17020) لتفتيش ومراقبة سوق أجهزة الاتصالات.

ويأتي الحصول على الشهادتين، نتيجة التزام الهيئة بتطبيق المعايير الفنية الخاصة باعتماد المواد والأجهزة ومعايير الفحص والتفتيش، التي أطلقتها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: نحرص على تبني أحدث الخطط والاستراتيجيات ومنظومات العمل، ونلتزم بتقديم أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق سعادة جميع أفراد المجتمع، حيث تعمل الهيئة على تطبيق أعلى المعايير العالمية في عملها، فكانت النتيجة حصولها على العديد من شهادات المنظمة العالمية للمعايير، ويأتي الحصول على الشهادتين، نتيجة تميز الهيئة في تقديم خدمات اعتماد النوعية لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وحرصها الدائم على أن تكون كافة أجهزة الاتصالات في الدولة، مطابقة للمواصفات ومعايير العالمية.

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